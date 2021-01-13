В Башкирии проиндексирован размер взноса за капремонт. С 1 января 2021 минимальная плата для многоквартирных домов до 6 этажей составит 7,18 рубля за квадратный метр, а выше 6 этажей – 7,8 рубля (в 2020 году было 6,9 рубля и 7,5 рубля соответственно).– Индексация размера взноса в 2021 и 2022 гг. соответствует рекомендациям Правительства России, доля затрат населения на оплату ЖКУ не должна превышать 11% в совокупном доходе семьи. При предлагаемом повышении в целом по республике этот показатель составит 6,89 %. В 2021 и 2022 гг. размер взносов индексируется на уровень инфляции – 4%, – пояснил региональный оператор капитального ремонта.В Башкирии в программу капремонта 2014-2043 гг. включены 17 023 многоквартирных домов. По плану регоператора в 2021 году в республике будет проведено 975 видов работ в 917 жилых домах на общую сумму 4,2 млрд. руб.