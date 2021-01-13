В Гафурийском районе Башкирии местного жителя зарезали и расчленили в гостях у родственника. В убийстве обвиняется 47-летняя женщина. Об этом сообщил Следственный комитет республики.6 января текущего года в правоохранительные органы обратилась дочь погибшего. Она сообщила, что ее 53-летний отец еще 1 числа ушел из дома в состоянии алкогольного опьянения и с тех пор о нем ничего неизвестно. Ситуацией заинтересовались следователи. Они выяснили, что последний раз пропавшего видели, когда он отправлялся к родственнику в село Имендяшево. Однако последний вместе со своей сожительницей отрицали, что мужчина к ним заходил. В ходе осмотра их жилища в подполе дома были обнаружены мешки с останками пропавшего. После этого сожители рассказали о случившемся.– 1 января 2021 года потерпевший употреблял спиртное в гостях у своего родственника и его сожительницы. Во время распития между хозяевами дома и гостем произошла ссора на бытовой почве, которая переросла в драку. Во время конфликта женщина нанесла гостю несколько ножевых ранений в шею, от которых последний скончался на месте. Спустя несколько дней хозяин дома расчленил тело при помощи топора и спрятал в подполе дома, – следует из версии СК.Избавиться от останков злоумышленники не успели из-за приезда полицейских.Следователи задержали женщину и предъявили ей обвинение. Сейчас она находится под стражей. Действиям ее сожителям так же будет дана правовая оценка «по факту укрывательства особо тяжкого преступления».