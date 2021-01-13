В башкирском городе Октябрьском местный житель ворвался в дом 71-летнего пенсионера, избил его битой и отобрал ноутбук. Инцидент произошел 11 января, сообщили в республиканском МВД. Полицейские оперативно задержали напавшего – ранее 31-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он рассказал сотрудникам, зачем кинулся избивать дедушку.– Подозреваемый затаил обиду на сына потерпевшего. Но его приятеля не оказалось дома, и налетчик решил выместить обиду на пожилом человеке, – пояснили в МВД.По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело. Фигуранта отправили в следственный изолятор.