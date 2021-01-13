Сегодня, 13 января, в 9-этажном доме по улице Мушникова в Уфе произошел пожар. Из высотки эвакуировали 40 человек, в том числе девять детей. Об этом сообщило республиканское МЧС.Тревожный вызов в аварийную службу поступил в 11:51. Когда пожарные прибыли на место, подъезд дома был сильно задымлен.– Очаг пожара обнаружен в коридоре на 3 этаже. В результате совместных действий сотрудников МЧС России и спасателей Управления гражданской защиты города […] эвакуировано 40 человек, в том числе 9 детей, – передали в ведомстве.Пожар удалось локализовать в 12:06, а полностью ликвидировать горение в 12:19. Обошлось без пострадавших. В причинах происшествия разбирается дознаватель МЧС.