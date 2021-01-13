В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончался 161 человек. Еще двое умерли за прошедшие сутки. Об этом 13 января сообщили в региональном оперштабе.Прирост зараженных COVID-19 за день составил 167 жителей. Всего в республике зарегистрировано 21 235 случаев инфицирования. Число выздоровевших увеличилось на 149 человек. За все время с учета после лечения был снят 16 001 пациент.Прямо сейчас коронавирусом болеют 5073 жителя Башкирии: 737 находятся на госпитализации, 4336 лечатся дома с легким течением инфекции.