В Уфе на Крещение Господне 19 января будет организовано 7 купелей – по одной на каждый район города. Об этом сообщили в мэрии. Там рассказали, где именно будут открыты места для купания в прорубях:– Демский район: микрорайон «Яркий» на озере Кустаревском;– Калининский район: река Уфа рядом с деревней Князево;– Кировский район: река Белая рядом со спортивно-оздоровительных комплексом «Юность»;– Ленинский район: река Белая рядом с микрорайоном Нижегородка»;– Октябрьский район: река Уфа в микрорайоне «Сипайлово» на пляже «Берег Солнца»;– Орджоникидзевский район: река Белая рядом со спортивно-оздоровительных комплексом «Биатлон»;– Советский район - озеро Солдатское в парке имени Якутова.Карту купелей в башкирской столице можно посмотреть на специальном сайте.В уфимской администрации добавили, что 18 января в 18 храмах Уфы пройдут богослужения с освещением воды, а 19-го числа – Крестные ходы от храмов до иорданей. В местах купаний будут дежурить сотрудники «скорой», спасатели и полицейские. Сам купели оборудуют поручнями и лестницами. Для переодевания поставит палатки, будут работать полевые кухни и точки с горячим чаем.