В башкирском городе Стерлитамаке трактор после столкновения с кроссовером разорвало на две части. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.Дорожный инцидент случился днем 12 января на улице Бабушкина. 21-летний водитель трактора МТЗ во время выезда с прилегающей территории не «пропустил» Kia Sorento, в результате чего машины столкнулись. Спецтранспорт после удара лишился передней части, а у иномарки серьезно повредилось правое крыло. Среди людей обошлось без пострадавших.12 января на дорогах Башкирии было зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых три человека получили травмы. За день гаишники задержали 29 пьяных водителей.