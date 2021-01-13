В Уфе в субботу, воскресенье и понедельник полностью закроют путепровод на Заки Валиди на развязке с проспектом Салавата Юлаева, которая сейчас находится на реконструкции. В теории это может помочь с ускорением строительных работ на объекте, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.– Глава региона поручил рассмотреть возможность сокращения сроков реконструкции развязки. Это получится, если мы будем ремонтировать мост не по полосам, как это происходит сейчас, а сразу целиком. Для этого придется его полностью перекрыть. Для того чтобы понять, насколько это вообще возможно, решили в тестовом режиме закрыть движение по мосту на субботу, воскресенье и понедельник, – написал в своем фейсбуке чиновник.Если эксперимент окажется удачным, путепровод будет закрыт полностью на весь срок ремонта, то есть до декабря 2021 года. Сейчас власти решают «какие альтернативные маршруты мы сможем предложить людям, куда и в каком объеме будет перенаправлен нынешней машинопоток».Кроме того, по словам Назарова, на двух заездах с Валиди на проспект Салавата Юлаева (на старый и новый мосты) будут установлены знаки «движение по полосам». Это «позволит немного снизить напряженность движения». Также планируется перенести остановку «Школьную».