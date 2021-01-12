В Башкирии после продолжительной болезни ушел из жизни один из самых знаменитых актеров Салаватского башкирского драматического театра Риза Магадеев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры – артисту было всего 49 лет.- Риза Магадеев был человеком с активной жизненной позицией и неравнодушным к проблемам театральной жизни. К его мнению прислушивались актеры как молодого поколения, так и старшего. Риза Магадеев являлся ярким примером высокого актерского профессионализма и самоотверженной любви к театральному искусству, - со скорбью сообщили в ведомстве.Риза Магадеев был не только удивительно талантливым актером, но и мастерски исполнял башкирские народные и эстрадные песни. Он неоднократно становился лауреатом многих творческих конкурсов, а также снискал всенародную любовь своим талантом по всей республике.Зрители запомнят артиста по таким ролям как Рыскул в спектакле по пьесе Мустая Карима «В ночь лунного затмения», Аухат в спектакле «Вот так случилось», Дородный в спектакле по пьесе Островского «Поздняя любовь» и Тимербулат в спектакле Атнабаева «Он вернулся» и многих других постановках.«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким талантливого актера.