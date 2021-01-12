Сегодня в Госсобрании – Курултае Башкирии прошло заседание Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. С докладом выступила и министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская, которая сообщила, что в 2021 году в Башкирии выделят 100 млн рублей на денежные компенсации для многодетных семей или семей, воспитывающих ребенка-инвалида, вместо предложенного земельного участка. Сейчас на такие выплаты размером в 250 тысяч в регионе могут рассчитывать 400 семей. Между тем, в 2020 году сумма, выделенная на компенсации, составляла всего 50 миллионов и предназначалась для 200 претендентов. Из них 160 семей уже получили сертификаты, еще 40 получат компенсации в ближайшее время.Также напомним, что возможность выбирать между бесплатным земельным участком и денежной компенсации у семей-льготников появилась только в марте прошлого года. Именно тогда в силу вступили поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Башкирии».