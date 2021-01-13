В Уфе у мужчины украли телефон под предлогом отправки СМС-сообщения.Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все произошло поздней ночью 10 января. Пьяному 30-летнему горожанину по пути домой повстречался неизвестный, который попросил у него телефон, чтобы отправить сообщение знакомому. Ничего не подозревающий мужчина согласился и дал свой гаджет прохожему, после чего тот сбежал.Потерпевший обратился в полицию только через два часа после случившегося. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.