В башкирском городе Ишимбае женщина обвинила сожителя матери в совращении своей 10-летней дочери. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.По данным собеседника, 30-летняя горожанка обратилась в полицию вечером 10 января. Она рассказала, что 45-летний друг матери «совершил развратные действия сексуального характера» в отношении ее дочери. По словам женщины, это случилось в ночь на 8 января. Известно, что пострадавшая девочка сейчас учится в 4 классе одной из местных школ.Сотрудники доставили подозреваемого в отдел МВД, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей.