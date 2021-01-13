Башкирия получила очередную, пятую партию вакцины от коронавируса – 6,3 тысячи доз. Об этом на профильном брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.– У нас […] уже более 9 тысяч человек получили вакцинацию от коронавируса. Мы сегодня получили очередную партию этой вакцины – более 6 тысяч доз, которые будут распространены по медицинским организациям, – рассказал чиновник.Забелин напомнил, что в первую очередь вакцинированию подлежат медики, учителя, работники сферы обслуживания и полицейские. Он добавил, что с новыми поставками прививок перечень граждан, которые смогут рассчитывать на процедуру, будет расширяться.