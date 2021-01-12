Салаватский межрайонный суд Башкирии отправил под домашний арест водителя одного из двух пассажирских микроавтобусов Ford Transit, которые столкнулись друг с другом 10 января. Жертвами аварии стали трое несовершеннолетних: 13-летняя девочка, 6-летний и 17-летняя девушка. Последняя скончалась в больнице 11 января. Еще 10 пассажиров получили различные травмы.Напомним, инцидент произошел недалеко от села Татарский Малояз на трассе Кропачево – Месягутово - Ачит. Столкнувшиеся автобусы принадлежали одной компании-перевозчику и были заказными. По предварительным данным, машину, за рулем которой находился 36-летний предполагаемый виновник ДТП, вынесло на «встречку» в условиях сильной метели.– Предполагаемый виновник аварии обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ [нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц], за совершение которого предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, – передали в объединенной пресс-службе судов Башкирии. – Суд [...] с учетом наличия у 36-летнего обвиняемого на иждивении трех малолетних детей, отсутствия судимостей, а также данных о личности, характеризующих его положительно, избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.Следователями также возбуждено второе уголовное дело – об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В рамках этого расследования устанавливается соответствие условий перевозки пассажиров требованиям безопасности.