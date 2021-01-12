В Уфе днем 10 января на таксиста набросился вор с отверткой. Об этом сообщили в Росгвардии.Как пояснили в силовом ведомстве, злоумышленник украл у водителя из машины телефон, когда когда тот доставал сумку из багажника. Воришка тут же попытался убежать, однако таксист вовремя его заметил и бросился вдогонку.– Догнав злоумышленника, он потребовал вернуть украденный телефон, но в ответ получил несколько ударов отверткой в область предплечья. После чего правонарушитель скрылся в подъезде жилого дома, – передали в Росгвардии.Потерпевший тут же сообщил о преступлении в правоохранительные органы. На вызов прибыли росгвардейцы. Они задержали разбойника и передали его полицейским.