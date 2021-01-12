Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что именно власти республики намерены делать с проблемой высоких цен за отопления. Напомним, в ряде квитанций, которые жители получили от БашРТС по итогам декабря, сумма за тепло выросла на 30-40% по сравнению с предыдущим месяцем. Это возмутило людей, и они буквально завалили вопросами социальные сети профильных ведомств и самого Хабирова.Руководитель региона выделил несколько основных факторов, которые могли стать причинами высоких цен за тепло:– некорректная работа приборов учета тепла: «бывает, что прибор «врёт», а людям выставляют завышенные счета»;– «перетопы» – когда «тепла подается слишком много, а платить за это заставляют жителей, задыхающихся от жары или из-за утечек тепла»;– погрешности при расчете общей площади квартиры или дома: бывают случаи, когда житель платит не только за свое жилище, но и за магазин, который находится в доме.Власти республики, по словам главы, намерены исправить приборы, которые работают некорректно, платежки при этом будут «присланы заново с уменьшенными суммами». В случаях «перетопов» платить будут либо поставщики тепла, либо управляющие компании.– Деньги должны людям вернуть. Подобный опыт у нас уже есть, добивались ранее возвратов, – отметил Хабиров.Министерству ЖКХ и Жилинспекции Башкирии поручено вести постоянный контроль «соответствующих структур, чтобы подобное не повторялось в последующих отопительных сезонах». Кроме того, будут проанализированы общие площади многоквартирных домов. Этим займутся рабочие группы, созданные муниципалитетами.– Если подобное все же будет повторяться – сделаем оргвыводы о качестве работы тепловых компаний и тех чиновников, которые их контролируют. Ну и глав на местах, они не могут оставаться в стороне от проблем жителей, – заключил Хабиров.