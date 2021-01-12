Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на профильном брифинге ведомства по ситуации с коронавирусом рассказал о «нежелательных явлениях» после прививки от COVID-19.– После вакцинации по статистике в менее 5-7% случаев могут развиться такие явления как гриппоподобный синдром, [болевые ощущения] в месте инъекции, но эти нежелательные явления, как правило, заканчиваются в течение первых суток, – успокоил чиновник. – При их появлении необходимо проконсультироваться с врачом.Как пояснил Забелин, в течение первых трех дней после вакцинации нельзя мочить и тереть место укола, ограничить посещение бань и саун, не принимать алкоголь, избегать переохлаждения, тяжелых физических нагрузок и тренировок. Он также добавил, что противопоказаниями при вакцинации от ковида являются «острая фаза заболеваний, наличие обострения хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания».