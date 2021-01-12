Сегодня, 12 января, в режиме видеосвязи прошло заседание комитета Госсобрания-Курултая по жилищной политике и инфраструктурному развитию. В режиме онлайн депутаты и чиновники обсудили одну из самых громких тем начала 2021 года: почему жители Башкирии получили такие «раздутые» квитанции за отопление? Ранее в комментариях под последними постами главы региона на эту тему отписались тысячи потребителей.На заседании о причинах такого резкого увеличения платы за отопление рассказал вице-премьер башкирского правительства и министр ЖКХ Борис Беляев. Он подчеркнул, что основная причина подорожания отопления в декабре 2020 года – «резкое» похолодание. Якобы, в конце прошлого года тепла было поставлено больше, чем в ноябре. Отсюда и такие суммы.- Известно, что повышение платы за тепло должно было произойти на 42%. В тех случаях, когда подорожание составило 50-60%, мы будем разбираться отдельно. По поручению главы республики мы сформировали межведомственную комиссию, которая анализирует это. Пока выявлено несколько причин. Во-первых – в некоторых случаях были выставлены некорректные счета. Где-то не была проведена инвентаризация жилого фонда и не были учтены некоторые площади (которые отапливали. – ред.), а где-то были случаи «перетопа» - потратили больше тепла, чем нужно, - пояснил Борис Беляев.Вице-премьер заявил, что на данный момент процедура возврата переплаченных денег за отопление пока не отработана.- В некоторых случаях счета будут перевыставлены. К тому же, прорабатывается возможность введение рассрочки на оплату на несколько месяцев, - заявил Беляев.