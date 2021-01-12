В картотеке арбитражных дел 11 января была зарегистрирована жалоба АО «Башкирская химия». Фирма, будучи ответчиком, опротестовывает решение арбитражного суда, который 4 декабря 2020 года по иску Генпрокуратуры истребовал в пользу государственного Росимущества 95,75% акций «Башкирской содовой компании». До этого решения часть ценных бумаг принадлежала как раз-таки «Башкирской химии». В числе держателей активов также значились «Региональный фонд» и «Торговый дом «Башкирская химия».Напомним, Генпрокуратура в ходе проверки Башкирской содовой компании по поручению президента России выяснила, что ее активы были незаконно приватизированы, «переход прав [был] произведен помимо воли Российской Федерации». Иск надзорного ведомства в арбитражный суд поддержал и глава Башкирии Радий Хабиров.