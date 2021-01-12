В Башкирии на ферме в Баймакском районе погиб 56-летний рабочий. Об этом сообщила Гострудинспекция. Надзорное ведомство начало расследование несчастного случая. Трагический инцидент произошел 5 января на территории крестьянского фермерского хозяйства в селе Куянтаево.– При проведении ремонта прицепа ПТС-4 механизатора придавило платформой к раме прицепа. От полученной травмы работник скончался на месте, – раскрыли в Гострудинспекции предварительную версию гибели сотрудника фермы. Причины и обстоятельства случившегося станут известны по итогам расследования.