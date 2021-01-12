В Башкирии в конце января – начале февраля 2021 года ожидается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Об этом на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора республики Галина Пермина.– По сравнению с прошлым годом у нас ситуация [с заболеваемостью] примерно на том же уровне. В ноябре было превышение, потом в декабре вернулись на средний уровень. Мы находимся на стадии того, что ждем уже прихода волны гриппа, которая обычно появлялась у нас в республике на последней неделе января – начале февраля. Тогда же начнется рост респираторных инфекций, - рассказала специалист.Пермина добавила, что сейчас заболеваемость ОРВИ в Башкирии находится на неэпидемическом уровне, а вирус гриппа «пока не выявляется».