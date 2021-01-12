Депутат Горсовета Уфы Артур Хазигалеев раскритиковал бывшего мэра башкирской столицы Ирека Ялалова и обвинил его в «развале» города. Обличительный пост народный избранник написал на своей странице в инстаграме. Поводом для этого стал транспортный коллапс, вызванный закрытием на реконструкцию 8 января путепровода на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева.– Я, честно, не понимаю, почему мэр Ялалов запомнился по снегопадам. Основное, по чему его будем долго его помнить – развал Уфы как столицы. Когда не делалось ничего для её развития. Временные полумеры от мэра. И сейчас выгребать и выгребать. И Уфе нужен мэр-Геракл, чтобы разгрести эти авгиевы конюшни, – заявил Хазигалеев.Депутат подчеркнул, что сейчас Уфа «расхлебывает последствия безграмотного руководства при Иреке Ишмухаметовиче». Когда тот был мэром, пишет Хазигалеев, все решения принимались сиюминутно: «затыкались какие-то мелкие проблемки и закрывались глаза на будущее».Напомним, Ирек Ялалова был мэром Уфы шесть лет – с 2012 по 2018 гг. После отставки он стал сенатором от Башкирии в Совете Федерации.