Депутаты башкирского парламента намерены принять на ближайшем пленарном заседании закон о платных дорогах. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.– В прошлом году такая норма была введена на федеральном уровне, и теперь мы вносим соответствующие изменения в республиканское законодательство, – отметил спикер законодательного органа Константин Токлачев.Норма, как пояснил председатель парламента, разработана в целях развития инфраструктуры платных дорог, система которых «будет способствовать совершенствованию дорожной инфраструктуры в республике и снижению аварийности».На данный момент платных дорог в Башкирии нет. Первый такой опыт в регионе будет реализован только к 2024 году. Деньги будут взиматься за проезд по части «Восточного выезда» на федеральную трассу М5 «Урал».