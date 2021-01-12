На автодороге в Ишимбайском районе Башкирии пьяный водитель попал в ДТП и угодил в больницу. Об этом сообщила региональная ГИБДД.Авария случилась на трассе Ишимбай–Салихово-Утяково днем 11 января. 41-летний местный житель за рулем «Нивы» не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет. Мужчина получил закрытые переломы позвонков. При медицинском освидетельствовании стало известно, что он управлял внедорожником в состоянии алкогольного опьянения – алкотестер показал порядка 0,840 мг/л.Нужно заметить, это довольно высокий показатель, – передали в Госавтоинспекции.За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло девять ДТП, в которых пострадали 11 человек.