Сегодня, 11 января, на сцене Русского драматического театра в Уфе состоялась церемония прощания с художественным руководителем театра Михаилом Рабиновичем. Знаменитый театральный режиссер и педагог скончался на днях на 81-м году жизни.Михаил Рабинович стал худруком Русского драмтеатра Уфы в 1998 году. За более чем 20 лет работы он поставил около 50 спектаклей по мотивам произведений русских, башкирских и зарубежных классиков. Под его руководством труппа театра неоднократно становилась призером всероссийских и международных фестивалей.«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Михаила Рабиновича.