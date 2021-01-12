С 1 января 2021 года в уфимских трамваях и троллейбусах подорожала стоимость проезда. Теперь при оплате наличными за билет в электротранспорте придется выложить 22 рубля. До Нового года разовый проезд стоил 20 рублей. Как отметили в МУЭТ Уфы, стоимость проезда по единой транспортной карте «Алга» осталась прежней. Решение о подорожании проезда в электротранспорте приняли в мэрии Уфы.Напомним, в декабре прошлого года МУЭТ Уфы был признан банкротом по решению Арбитражного суда Башкирии. Теперь на предприятии введена процедура конкурсного производства. За полгода, до июля 2021 года, конкурсный управляющий должен представить план по реализации имущества, которое можно продать организации, чтобы рассчитаться с кредиторами.По данным Арбитражного суда Башкирии, общая сумма долга перед кредиторами составляет 345,3 млн рублей.