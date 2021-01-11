Глава Башкирии Радий Хабиров поручил увеличить штат сотрудников ГИБДД из-за показателей смертности в дорожных авариях. Об этом он сказал 11 января во время оперативного совещания в правительстве после доклада и.о. главы Минтранса республики Виктора Жулькова.– Мы перед новым годом провели совещание по смертности на дорогах и наработали там вполне предметные меры. Мы договорились по поводу существенного увеличения штата ГИБДД […] и установке камер на федеральных трассах, – сказал Хабиров.Он добавил, что республика по итогам 2020 года заняла четвертое место в стране по числу погибших на дорогах. «Это очень серьезно и надо выбираться из этой ямы. Мы два года уменьшаем, уменьшаем [количество жертв автомобильных аварий], но темы не те», – заключил глава.Только с 1 по 11 января в Башкирии произошло 64 ДТП, в которых пострадали 93 человека и погибли 12.