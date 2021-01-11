Синоптики Башгидромета предупредили, что в тыловой части циклона, который сейчас смещается за Урал, с 12 января ожидается вторжение арктического холода. Это значит, что в Башкирию придут настоящие морозы.– Середина недели ожидается морозной с низкими ночными температурами до -28,-33°, местами до -23°, днем до -20,-25°, – передали специалисты.В конце недели прогнозируется повышение температуры и увеличение количества осадков. В целом вторая декада января будет холоднее обычного на один градус.За счет южного циклона, который прошел по Башкирии в прошедшие выходные, за 10 дней января в республике выпало 80% месячной нормы осадков.