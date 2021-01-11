Башкирское отделение КПРФ объявило сбор средств на создание и установку в Уфе бюста бывшему руководителю СССР Иосифу Сталину. Соответствующее сообщение появилось на сайте партии. Коммунисты заявляют, что Сталин – «один из самых ярких политических деятелей в мировой истории», под руководством которого «Россия стала великой социалистической державой».– Народ республики закономерно видит в И.В. Сталине одну из величайших исторических личностей. В этом году, по оценкам социологов, уже 70% россиян одобряют деятельность Сталина на благо страны. Поэтому Бюро Комитета считает, что справедливость должна восторжествовать и в Уфе должен быть установлен Бюст И. В. Сталину, – заявляют в башкирской КПРФ.Бюро обратилось к членам и сторонникам партии и всем гражданам с призывом принять участие в сборе денег на сооружение и установку памятника. Где именно они хотят его видеть, не уточняется.Напомним, в Уфе уже был памятник Сталину. Его поставили на улице Ленина в конце 40-х годов XX века. Монумент был снесен в 1961 году, после того, как на XX съезде КПСС новый генсек партии большевиков Никита Хрущев зачитал доклад, развенчавший «культ личности» Иосифа Сталина.