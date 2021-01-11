Победительнице шоу «Голос-9» Яне Габбасовой присвоили звание Заслуженной артистки Башкирии. Об этом певица сообщила на своей странице в инстаграме.– Это огромная честь! Большое спасибо главе Республики Башкортостан, – написала девушка.На вручении почетной награды в стенах республиканского Белого дома присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров и министр культуры Амина Шафикова. 17-летняя Габбасова стала одной из самых молодых обладательниц этого звания.Напомним, Яна Габбасова победила в «Голосе» 30 декабря. Она набрала 51% голосов телезрителей. На днях девушка дала эксклюзивное интервью «Комсомолке». Она рассказала о своей жизни и пути к победе.