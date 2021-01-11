МВД Башкирии отчиталось о преступлениях, которые были выявлены в республике в период новогодних каникул – с 31 декабря по 10 января. С докладом на оперативном совещании в региональном правительстве выступил и.о. замначальника полиции по охране общественного порядка Айдар Зубаиров.– По городам и районам поступило порядка 16 тысяч сообщений о правонарушениях. Из них убийств шесть, причинений тяжкого вреда здоровью четыре, грабежей шесть, разбойных нападений три и краж 364. Нарядами на праздничных мероприятий пресечено около двух тысяч административных правонарушений, выявлено свыше 10 тысяч правонарушений в области ПДД, из 316 – управление транспортом в пьяном состоянии, – рассказал представитель МВД.По словам Зубаирова, в республике было проведено свыше 800 новогодних и рождественских мероприятий. Их посетили более 133 тысяч человек, в том числе более 55 тысяч детей. Общественный порядок обеспечивали 4 тысячи полицейских и 3 тысячи сотрудников частных и общественных организаций.