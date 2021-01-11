42-летний житель Башкирии лишился 3,4 млн рублей, которые у него украли из автомобиля.Все началось с того, что мужчина отправился в ночную поездку на своей иномарке по трассе М-5. Он остановился недалеко от небольшой деревни и отошел от автомобиля буквально на 10 минут. Источник «КП-Уфа» сообщил, что этого времени жуликам было достаточно для того, чтобы вытащить из незапертой иномарки сумки с 3,4 млн рублей наличными.На место преступления выехали оперативники и кинолог с собакой, но сходу пропажу обнаружить не удалось. По факту кражи в особо крупном размере стражи порядка возбудили уголовное дело.