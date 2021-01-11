Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании 11 января попросил правительство подумать о повышении цен на вывоз мусора. Сейчас тарифы на обращение с отходами в республике, по словам руководителя региона, являются одними из самых низких в стране.– Мы начали создавать инфраструктуру: контейнерные площадки, новая техника. Но мы с вами не сделали главного – это переработка [мусора]. Переработку мы не можем делать, потому что те тарифы на вывоз мусора, которые мы сделали, – они экономически не обоснованы. Они существенно ниже экономически обоснованных тарифов. Но мы пошли на это сознательно, поскольку брать с людей с деньги за то, что является «ничем», было бы бессовестно с нашей стороны. Сейчас начали вывозить мусор – надо подумать и об экономической обоснованности, – обратился Хабиров к министру экологии Уралу Искандарову и премьер-министру Башкирии Андрею Назарову.На данный момент тарифы на вывоз ТКО составляют 75 рублей в месяц для тех населенных пунктов, где мусор вывозили до 1 января 2019 года. Жители территорий, где отходы начали вывозить с начала 2019 года, платят 55 рублей.За период новогодних каникул, с 31 декабря по 10 января, региональные операторы в Башкирии вывезли более 30 тысяч тонн мусора – в 1,5-2 раза больше, чем в будние дни.