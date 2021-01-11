Сегодня утром, 11 января, при пожаре в садовом доме в деревне Богомоловка Чишминского района Башкирии погибли два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.Тревожный сигнал на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 9:47. Когда спасатели приехали на место происшествия, огонь распространился по внутреннему убранству одноэтажного кирпичного здания. Девять сотрудников МЧС с применением трех единиц техники локализовали пожар в 9:58, спустя пару минут горение было ликвидировано.– На месте пожара обнаружены двое погибших: мужчина и женщина, 1964 года рождения, – добавили в МЧС. – Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель.