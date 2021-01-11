В Уфе на 61-м году жизни скончался главный врач поликлиники №48 Наиль Насибуллин. Об этом 10 января сообщил региональный Минздрав.– Наиль Хашимович Насибуллин пользовался заслуженным уважением коллег, был настоящим профессионалом и знатоком своего дела, надёжным другом, мудрым и добрым наставником. Всё медицинское сообщество Республики Башкортостан выражает соболезнования родным и близким, – написано на официальном сайте ведомства.С Насибуллиным простились сегодня, 11 января. Его похоронили на кладбище села санатория «Алкино».Наиль Насибуллин является отличником здравоохранения России. Свою карьеру он начал фельдшером в селе Аслаево Абзелиловского района Башкирии. Работал лаборантом кафедры госпитальной педиатрии в Башкирском государственном медицинском университете. Был главврачом в уфимской поликлинике №40 и городской клинической больнице №3. 48-й поликлиникой Насибуллин руководил без малого 15 лет – с 2005 года.