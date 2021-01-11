Башкирский парламент намерен принять закон, запрещающий высаживать безбилетников в возрасте до 16 лет из автобусов и электротранспорта. Норма будет рассматриваться на первом пленарном заседании в 2021 году, сообщила пресс-службе Госсобрания-Курултая.– Закон коснется только тех случаев, когда ребенок едет без сопровождения взрослого, и будет распространяться лишь на определенные ситуации, – отметил спикер парламента республики Константин Толкачев. – В частности, детей, едущих «зайцем», нельзя будет высаживать вне остановок, вне населенных пунктов, в ночное время с 22 до 6 часов, при температуре воздуха ниже минус 20 градусов и при опасных метеорологических условиях.Толкачев подчеркнул, что закон был разработан исключительно «для безопасности детей, защиты их жизни и здоровья». Высадка юных пассажиров, по словам спикера Госсобрания, может привести к трагическим последствиям. Подобные запреты уже действуют в Чечне, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Саратовской и Нижегородской областях. Новацией также заинтересовались и на федеральном уровне.