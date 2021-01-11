В Башкирии зарегистрировано еще две смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов, причиной которых стала инфекция, выросло до 157. Об этом 11 января сообщил региональный оперштаб.На оперативном совещании в республиканском правительстве министр здравоохранения Максим Забелин рассказал, что за минувшие сутки было выявлено еще 165 случаев COVID-19 (всего – 20901). Прирост выздоровевших составил 86 человек (всего – 15 566).На лечении остается 5178 жителей республики: 652 лежат в больницах, 4526 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома на самоизоляции.