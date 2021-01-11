В ходе своего доклада глава регионального Минздрава Максим Забелин отметил, что ситуация с коронавирусом из-за прошедших праздников не изменилась в худшую сторону – остается стабильной и под контролем. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 165 человек, а общее число заболевших ковидом приближается уже к 21 тысячам – 20901 человек. Из них 826 пациентов находятся на лечении в стационарах, состояние большинства из них врачи оценивают как удовлетворительное и средней тяжести. В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии находятся 72 пациента, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.Что касается новых летальных случаев, то таких данных в Минздраве пока не озвучили. Напомним, что вчера эта цифра составляла 155 человек.- Запас свободного коечного фонда составляет 30,5 процентов. Все больницы оснащены запасом лекарств и СИЗов, -добавил Максим Забелин.Что касается проводимой вакцинации от ковида, то в настоящий момент вся запланированная категория граждан уже получила прививку первым компонентом и в ближайшее время будут вакцинированы вторым. На днях в Башкирии ожидается поставка еще около 6 000 доз вакцины.