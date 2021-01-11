Сегодня, 11 января, на первом оперативном совещании в 2021 году в башкирском правительстве, глава республики Радий Хабиров обрушился с критикой на местных и региональных чиновников из-за реконструкции развязки на улице Валиди в Уфе. Напомним, 8 января путепровод на въезде в башкирскую столицу начались ремонтные работы, из-за которой город встал в пробку.- Нашим жителям надо четко объяснить, что мы входим в очень сложную, но плодотворную фазу расшивки узла моста через Белую. Мы строим вставку, которая абсолютно не будет работать, если не будет развязки. После этого сразу будем закрывать мост 56-го года ( старый мост через Агидель – Ред.) на реконструкцию. Весь этот узел на ближайшие четыре-пять лет для нас будет сложным, - подчеркнул Хабиров.Также глава Башкирии обрушился с критикой на уфимскую мэрию и министерство транспорта республики. По его словам, начинать ремонт до 11-го января было ошибкой – в это время люди возвращались из поездок и вынуждены были часами простаивать в пробках.- Я знаю, что город Уфа и минстранс предпринимали попытки объяснить людям, что происходит. Попытки эти я оцениваю на «двоечку». Потому что все равно до людей не достучались,- заявил Радий Хабиров.