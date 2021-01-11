Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня утром, 11 января, наряду с горожанами попал в Уфе в пробку из-за реконструкции развязки на проспекте Салавата Юлаева. Об этом руководитель региона сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве.– Вот сегодня я сам ехал [на работу] и мои коллеги ехали. Где-то «плюсом» 30-40 минут мы получили, конечно. Я, в частности, обычно доезжал за 30-40 минут – сегодня доехал за час, – отметил Хабиров.Он призвал управленческий аппарат башкирской столицы объяснить жителям, что «мы входим в очень сложную, но плодотворную фазу «расшивки» узла моста через реку Белую». Новая мостовая вставка, которая сейчас строится на въезде в Уфу, не будет работать без реконструкции развязки на Валиди-Юлаева, пояснил Хабиров.- На реконструкцию будем закрывать и мост 1956 года. Поэтому весь этот узел на ближайшие 4-5 лет для нас будет сложным, - добавил руководитель региона.Напомним, развязка на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева в Уфе была закрыта на реконструкцию 8 января. Сегодня, в первый рабочий день 2021 года это привело к возникновению девятибалльных пробок.