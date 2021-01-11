В Уфе сегодня утром, 11 января, в первый рабочий день 2021 года регистрировались 9-балльные пробки. Сервисы «Яндекс.Пробки» и 2ГИС фиксировали серьезные заторы на въезде в город со стороны Бельского моста, а также на Демском шоссе. Проблемы с продвижением транспортного потока возникли и на проспекте Октября (на перекрестках с улицами имени Города Галле и 50 лет СССР), улице Менделеева и Сельской Богородской.Среди причин возникновения пробок – перекрытие путепровода на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева, а также обильный снегопад и механические ДТП.