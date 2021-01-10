В Башкирии по решению властей продлили ограничение на въезд большегрузов на территорию республики. Такие меры были приняты из-за затянувшегося снегопада и для предотвращения длинных пробок на трассе. Если ранее восстановить движение планировалось в 20.00 10 января, то сейчас ограничение действует до 12.00 11 января.Напомним, что въезд грузовиков и фур ограничен на следующих участках: на участке км 1548+651 (граница с Башкирией) - км 1799+000 (поворот на Чебаркуль) трассы М-5.Синоптики, в свою очередь, предупреждают, что непогода, метели, гололед и снежные наносы на дорогах сохранятся в ближайшие дни. Водителей просят по возможности отказаться от длительных поездок, а также быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не выходить на обгон.