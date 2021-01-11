На днях Финансовый университет при Правительстве России подвел итоги исследования по качеству жизни в городах с населением более 250 тысяч человек. В рейтинге городов с самым высоким качеством жизни в пятерку лидеров ожидаемо вошли Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань. А вот Уфа, как сообщает ИА «Башинформ» заняла всего лишь 31-ю строчку. Всего в рейтинг вошли 75 городов России.В каждом из городов было опрошено не менее 700 человек, при этом ключевыми параметрами стали распространенность бытового насилия и травматизма, смертность на дорогах из-за опасного управления транспортом, конфликтность социальных отношений, интерес к культурным ценностям, а также склонность населения к миграции в другие города в поисках лучшей жизни. Безусловно, оценивались и уровень доходов населения, состояние городской инфраструктуры, качество управления, состояние дорог, медицинское обслуживание, работа ЖКХ и работа местных властей.Кстати, кроме Уфы, в рейтинг 2020 вошел и Стерлитамак, который занял 33 строчку.