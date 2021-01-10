Сегодня Башкирию накрыло снегопадом, и, как уточняют синоптики, в первый рабочий день недели погода снова преподнесет неприятный сюрприз. Ночью также ожидается снегопад, по северу до сильного. Днем метель стихнет, но ненамного – скорость юго-западного ветра по-прежнему будет достигать 18 метров в секунду. Также на дорогах ожидаются гололед и снежные наносы, а видимость на трассе снизится до 500 метров в секунду. Поэтому в МЧС Башкирии водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок, а также соблюдать скоростной режим и не идти на обгон.Также в регионе заметно похолодает: в северных районах республики ночью и днем ожидается -13, -18 градусов с понижением к вечеру до -23. На юге Башкирии днем температура воздуха ночью опустится до отметки -8, -13, днем столбики термометров покажут -4, -9 градусов.В последующие дни морозы будут крепчать: так во вторник, 12 января, ночью подморозит до -27, а уже в среду, 13 января, до -30.