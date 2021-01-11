В Стерлитамаке неизвестные в ночь на 8 января вытащили из иномарки около 3,5 млн рублей. Пропажу через несколько часов обнаружил 42-летний владелец машины и сразу же обратился в полицию. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», мужчина рассказал, что припарковал свою машину на трассе «Самара – Уфа - Челябинск», неподалеку от села Первомайское, а сам ненадолго отлучился по делам, забыв запереть свой «Ниссан Альмеру». Этим обстоятельством и воспользовались злоумышленники, вытащив в открытой машины сумку, в которой лежали 3 млн 410 тысяч рублей.- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». С места преступления криминалисты изъяли 14 отпечатков пальцев. Сейчас преступников разыскивает полиция, - добавил собеседник «Комсомолки».