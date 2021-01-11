Неприятным инцидентом завершилось празднование Рождества для 24-летнего жителя Янаула. Молодой парень обратился в полицию с заявлением, что пригласил к себе в гости своего 24-летнего приятеля, а тот ночью над ним надругался. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», по словам молодого человека извращенные действия со стороны знакомого продолжались на протяжении 2,5 часов, а когда мучитель, наконец, ушел, тот стразу же обратился в полицию.- Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции, где он сразу же дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавил собеседник «Комсомолки».