Со странным явлением столкнулись жители одного из многоквартирных домов на улице 40 лет Победы в Кумертау. Там неизвестные вандалы уже в третий раз разбивают окна в подъезде на 4 и 5 этажах, но в этот раз хулиганы оставили загадочное послание. Куцый клочок бумаги с отпечатанным текстом из несвязных предложений всерьез насторожил жильцов, и они выложили фотографию записки в социальные сети с просьбой разобраться – чтобы могло означать это послание.- Вызывали полицию, соседей опрашивали, и никто шума не слышал... Первый раз выбили еще перед Новым годом, - рассказала местная жительница Елена К.Большинство комментаторов сошлись во мнении, что в подъезде орудуют малолетние хулиганы, которые решили поиграть в мафию. Впрочем, на обращение жильцов дома отреагировал и глава администрации Кумертау Олег Фролов, который уточнил адрес дома, чтобы разобраться в ситуации.