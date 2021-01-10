В Уфе настоящим чудом завершились поиски 67-летнего Вячеслава Томиловского, который пропал еще 4 месяца назад. В последний раз пожилого мужчину видели 30 сентября, когда он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Поскольку пенсионер нуждался в медицинской помощи, его родные немедленно забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт».И вот, наконец, 10 января от поисковиков пришли радостные новости: Вячеслав Томиловский найден живым. Где пропадал мужчина все эти месяцы и о состоянии его здоровья волонтеры пока не сообщают.А вот поиски 19-летнего парня из Башкирии, которого искали три недели, к несчастью, завершились трагедией. Молодой человек свел счеты с жизнью, его тело было обнаружено накануне в лесу неподалеку от села Красноусольский, где он родился.