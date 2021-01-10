Как и обещали синоптики, в последний выходной день на Уфу обрушился снегопад. Уже с утра все столичные коммунальные службы вышли на расчистку улиц, заваленных сугробами. В уфимской мэрии рассказали, удалось ли справиться с последствиями снежного апокалипсиса.Так, на борьбу со снегом на улицы города вышли более 220 дворников и около 300 снегоуборочных машин. Только за последние сутки совместными усилиями было вывезено более 14 тысяч кубов снега, а с начала года – уже более 125 тысяч кубометров.Главной задачей коммунальщиков было расчистить дороги: на главные магистрали Уфы вышли колонны спецтехники, движущиеся вереницей, что позволяло полностью расчистить дорожное полотно за один проход. Не остались без внимания транспортные остановки, тротуары и обочины, здесь коммунальщики столкнулись с трудностью в виде припаркованных автомобилей. Поэтому уфимцев просят не бросать свои машины вдоль обочин и не мешать своевременной уборке снега.Во дворах раскидывать снег вышли 752 дворника и 150 единиц снегоуборочной техники, а также дополнительно привлечены к борьбе с сугробами 810 инженерно-технических работников УЖХ. Поскольку снегопад не прекращается, сегодня в течение дня на улицы дополнительно выйдут и работники жилищных предприятий.В свою очередь, горожан просят быть предельно аккуратными, выходя на улицы и планируя поездки. На дорогах ожидаются гололед и снежные наносы, также стоит подальше держаться от крыш домов, рекламных щитов и линий электропередач.