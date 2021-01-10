Накануне утром в службу МЧС по Башкирии поступило сообщение, что в деревне Александровка Кармаскалинского района горит небольшой бревенчатый дом. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли выбраться из пылающего строения 61-летнему мужчине. Он получил серьезные ожоги головы и дыхательных путей, на скорой пострадавшего увезли в Кармаскалинскую районную больницу, а после переправили в уфимский ожоговый центр. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести. В пресс-службе МЧС по Башкирии добавили, что предполагаемой причиной пожара является неосторожное обращение при эксплуатации печи.- Всего с 9 на 10 января на территории республики произошло 16 техногенных пожаров, в которых нет погибших, но есть один пострадавший. Еще шестеро человек спасены, - добавили в ведомстве.